Michael Woodford y Robert Hall ganan el Premio Nobel de Economía

Los economistas Robert Hall y Michael Woodford fueron galardonados con el Nobel de Economía en 2026 “por fundamentos microeconómicos y de la estabilización macroeconómica”, según desveló ayer la Real Academia Sueca de Ciencias.

En su comunicado, la institución precisó que los economistas han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han mejorado “significativamente” la capacidad para aplicar “una política de estabilización eficaz” de la economía.

“En lugar de basar los modelos en relaciones estadísticas entre variables macroeconómicas, como la inflación, la producción y el consumo, optaron por construirlos sobre una base microeconómica. Esto implica comprender cómo el conjunto de los hogares y las empresas individuales afecta a la economía a través de sus acciones”, especificó la institución. Sobre la base de estos modelos desarrollados, el estudio precisó que “unas medidas de política fiscal y monetaria aplicadas en el momento oportuno pueden reducir los picos y los valles de la economía”.

Orientar la economía

La organización explicó que, cuando los gobiernos y los bancos centrales comunican sus planes de política económica, pueden influir en la visión del futuro y orientar la economía en la dirección correcta. Los nuevos modelos desarrollados por estos economistas han resultado “extremadamente útiles” para hacer frente a las crisis económicas que han afectado a los países.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo. Gracias a ellos, estamos mejor preparados para hacer frente a las perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares”, afirmó el presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, John Hassler.

Robert Hall nació en 1943 en Palo Alto (Estados Unidos), se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es catedrático de la Universidad de Stanford. Por su parte, Michael Woodford nació en 1955 en Massachusetts, se doctoró también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es catedrático de la Universidad de Columbia.