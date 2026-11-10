El petróleo cae a su precio más bajo desde agosto tras anunciar Trump avances para acabar con la guerra de Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha caído un 1,6% este martes hasta situarse en 91 dólares por barril, su nivel más bajo desde finales de agosto. El descenso se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que existen avances para poner fin a la guerra contra Irán, aunque las autoridades iraníes han desmentido que se estén produciendo negociaciones.

Antes de la apertura de las Bolsas europeas, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también registraba una caída del 1,7%, hasta los 85,3 dólares.

"Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que aseguró que una nueva intervención militar no parece necesaria por el momento.

Trump mantiene el bloqueo naval sobre Irán

Pese a su optimismo sobre el final de la guerra, el mandatario estadounidense ha defendido mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del transporte mundial de petróleo. Trump también ha confirmado el envío de un tercer portaaviones estadounidense a la región como medida de precaución. "Están cargados y listos y espero que no tengamos que usarlos", señaló.

Según el presidente, países como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait prefieren que Washington mantenga el bloqueo. Además, insistió en que Irán no puede disponer de armas nucleares, una condición que considera innegociable.

Las declaraciones de Trump han sido rechazadas por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, quien ha calificado los supuestos avances diplomáticos como "noticias falsas". "Dejen de fabricar fake news sobre conversaciones imaginarias", manifestó el dirigente iraní a través de las redes sociales, al tiempo que exigió a Washington que aceptase las condiciones establecidas por Teherán.

Las posiciones enfrentadas reflejan que no existe, por el momento, un acuerdo confirmado para poner fin al conflicto, pese a las expectativas expresadas por el presidente estadounidense.