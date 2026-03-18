El petróleo sigue bajando de precio pero permanece por encima de los 100 dólares en plena tensión en Ormuz

Buques petroleros y de carga transitan por el estrecho del Bósforo en Estambul

El precio del petróleo Brent crude oil, referencia en Europa, registraba este miércoles una caída cercana al 2% a primera hora, aunque se mantenía por encima de los 101 dólares por barril, muy lejos de los 72 dólares que marcaba antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cedía casi un 3% hasta situarse en 92,73 dólares por barril.

El Brent llegó a tocar los 100 dólares durante la jornada, tras cerrar el martes en 103 dólares, en un contexto marcado por una elevada volatilidad, ya que la semana pasada llegó a alcanzar los 119 dólares.

Impacto de la crisis en Ormuz

Los precios del crudo continúan condicionados por la incertidumbre en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, además de grandes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes.

Los ataques a petroleros y la casi paralización del tráfico marítimo han obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, lo que ha contribuido a la escalada de los precios energéticos.

Liberación de reservas históricas

Para contener la subida, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor operación de su historia.

Dentro de este plan, Estados Unidos aportará 172 millones de barriles, mientras que España contribuirá con 11,5 millones.

Presión política y tensiones con aliados

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a sus aliados europeos y socios de la OTAN por apoyar la ofensiva militar contra Irán pero no participar en una misión para reabrir el paso marítimo.

Por su parte, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar buques militares al estrecho, apostando por la vía diplomática ante la escalada de tensión.

Además, el Organización Marítima Internacional (OMI) celebra una reunión extraordinaria para analizar el impacto del conflicto en el transporte marítimo global.