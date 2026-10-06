El RAI, una herramienta clave para prevenir impagos y proteger la salud financiera de las empresas

En el día a día de cualquier empresa, vender un producto o prestar un servicio no garantiza que se vaya a cobrar a tiempo. Los retrasos en los pagos pueden generar problemas de liquidez, dificultar el abono de nóminas y proveedores e incluso comprometer la continuidad de un negocio. Por eso, conocer con quién se hacen negocios y qué antecedentes de pago tiene una compañía se ha convertido en una medida preventiva fundamental.

Los últimos datos publicados por Informa D&B reflejan la dimensión de este problema. Durante el segundo trimestre de 2026, las empresas españolas pagaron sus facturas con una demora media de 14,36 días respecto al plazo pactado. Según la compañía, estos retrasos suponen un coste directo cercano a los 3.100 millones de euros para el conjunto del tejido empresarial español.

Ante esta situación, herramientas como el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) permiten a las empresas obtener información relevante para evaluar riesgos y tomar decisiones comerciales con mayor seguridad.

¿Qué es el RAI y para qué sirve?

El RAI es un fichero privado de morosidad empresarial que recoge información sobre determinados impagos de sociedades españolas. En concreto, incluye deudas de al menos 300 euros que cumplen unos requisitos específicos de acreditación documental, como determinados pagarés y cheques impagados con fuerza ejecutiva.

Su principal utilidad es ayudar a conocer los antecedentes de pago de una empresa antes de concederle crédito, establecer una relación comercial o formalizar un contrato. De esta manera, una compañía puede identificar posibles señales de riesgo antes de comprometer recursos económicos.

Consultar el RAI también resulta útil para las propias empresas que desean comprobar su situación y detectar posibles incidencias que puedan afectar a su reputación comercial o a su acceso a financiación.

Cómo consultar el RAI por internet

Actualmente, es posible acceder a información del RAI a través de servicios de información empresarial como eInforma. El procedimiento es sencillo: el usuario puede registrarse en la plataforma y solicitar un informe comercial o de riesgo de la sociedad que desea consultar.

Estos informes permiten conocer datos como el número de efectos impagados registrados, el importe total de las incidencias y la fecha de la última anotación. Además, pueden incorporar información financiera y referencias a otros ficheros de morosidad empresarial, lo que ayuda a obtener una visión más completa de la situación de una compañía.

Esta información debe interpretarse como un indicador de riesgo y no como una garantía absoluta sobre el comportamiento futuro de una empresa. Por ello, conviene complementarla con otros datos financieros y comerciales antes de tomar decisiones importantes.

Los retrasos en los pagos, un problema para todo el tejido empresarial

La importancia de prevenir los impagos se entiende mejor al observar su impacto económico. Según el estudio de Informa D&B correspondiente al segundo trimestre de 2026, la demora media nacional se situó en 14,36 días, medio día menos que un año antes, aunque todavía por encima de los 14 días.

Las diferencias entre sectores también son significativas. La hostelería registró una demora media de 23,75 días, mientras que la industria presentó 10,19 días. Por tamaño empresarial, las microempresas alcanzaron un retraso medio de 16,81 días, frente a los 13,79 días de las grandes compañías, los 12,71 de las medianas y los 12,14 de las pequeñas empresas.

Estas cifras muestran que los retrasos no afectan a todas las actividades por igual y que sus consecuencias pueden ser especialmente relevantes para los negocios con menos margen financiero.

Prevenir antes que reclamar

Consultar el RAI y otras fuentes de información empresarial antes de cerrar acuerdos comerciales permite anticiparse a posibles incidencias, ajustar las condiciones de pago y establecer límites de crédito adecuados a cada cliente.

A estas medidas conviene sumar una gestión rigurosa de las facturas, el seguimiento de los vencimientos y una comunicación fluida con clientes y proveedores. Si una empresa detecta una incidencia propia, debe comprobar su exactitud y gestionar su regularización o reclamación cuando corresponda.

En definitiva, combatir la morosidad no consiste únicamente en reclamar las facturas pendientes, sino también en prevenir situaciones de riesgo antes de que se produzcan. En un entorno en el que los retrasos generan miles de millones de euros en costes, disponer de información fiable sobre clientes y socios comerciales constituye una herramienta esencial para proteger la liquidez, mejorar la gestión financiera y favorecer relaciones empresariales más seguras.