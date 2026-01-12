Rural.- O BNG apoia as reivindicacións do sector primario contra o acordo UE-Mercosur: "É lesivo para Galicia"

Publicado: 12 ene 2026 - 12:28 Actualizado: 23 mar 2026 - 11:05

SANTIAGO DE COMPOSTELA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

A deputada do BNG Noa Presas trasladou o seu apoio ás reivindicacións do sector primario galego contra o acordo entre a Unión Europea e o Mercosur, que considera "lesivo" para o sector e tamén para os consumidores.

A preguntas dos medios en rolda de prensa este luns, Presas lembrou que os nacionalistas levaron a debate ao pleno do Parlamento esta cuestión e que o PP "impediu cos seus votos" o rexeitamento da proposta de Mercosur.

"Advertiamos de que ía ser lesiva para as condicións do noso país, pero tamén para o consumidor, xa que imos perder garantías", manifestou.

Por todo iso, subliñou que o BNG apoia as mobilizacións e instou a que este acordo "se paralice" e a que a Unión Europea "dea marcha atrás a esta cuestión" que, insistiu, "vai ser moi lesiva para Galicia".

DEFENSA DA SOBERANÍA DE VENEZUELA

Doutra banda, cuestionada pola concentración deste sábado en Santiago en apoio á soberanía do pobo venezolano, Noa Presas reivindicou que Galicia "deu unha lección de dignidade e de solidariedade con todos os pobos do mundo".

"Seguimos condenando a estratexia imperialista de Estados Unidos e defendendo a soberanía dos pobos. O avance de intervencións ilegais non é a solución", aseverou.

