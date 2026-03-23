Rural.- O sector primario galego valora "toda axuda", pero cre "insuficientes" as medidas anticrisis
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ Transportistas galegos, expectantes até "ver negro sobre branco no BOE" o que "por agora son anuncios"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
O sector primario galego móstrase á espera de coñecer "en detalle" as axudas anunciadas polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, como medidas anticrisis por mor da guerra en Oriente Próximo, as cales valoran pero cren "insuficientes".
En declaracións a Europa Press, o responsable lácteo de Unións Agrarias, Óscar Pose, "opina que toda axuda na situación actual é positiva, pero non cabe dúbida de que son insuficientes para a situación de agora, a cal se prevé que se complique".
"Non esquezamos que nestes catro meses concéntranse o 60%-70% dos gastos das explotacións agrícolas e gandeiras; pois estamos en época de recollida de forraxe, de abonados, de sementa de millo...", explica.
Sobre o anuncio de que agricultores, gandeiros e pescadores, así como os transportistas, terán un desconto de 20 céntimos por cada litro de combustible que enchan nos seus vehículos, Pose sinala que "20 céntimos están ben, pero son insuficientes para o incremento do combustible que xa se produciu estas semanas".
Igualmente, chama a esperar a coñecer "en detalle" as medidas por parte do Ministerio de Agricultura, como poidan ser para a compra de fertilizantes. Insiste en pedir "non só axudas", senón que "non se permita" que industrias como as lácteas queiran forzar unha baixada de prezos neste contexto, polo que esixe facer cumprir a lei de cadea alimentaria.
Pola súa banda, o presidente das confrarías españolas e dos pósitos da provincia de Lugo, Basilio Otero, pide "esperar" a "ter por escrito" en que consistirán as axudas e os descontos de 20 céntimos por litro, xa que existe "confusión" sobre as medidas.
TRANSPORTISTAS
Na mesma liña maniféstanse transportistas galegos que valoran a bonificación de 20 céntimos, pero queren "ver negro sobre branco no BOE" o que "por agora son anuncios".
En declaracións a Europa Press, o secretario xeral da asociación Vieiros, Alberto Vila, sinala que a bonificación de 20 céntimos era unha das medidas que expuñan os transportistas, pero non a única.
Así as cousas, Vila cre "prudente" coñecer a "concreción" das medidas, incluídos os prazos que se establezan.
PAQUETE DE AXUDAS
O Consello de Ministros extraordinario aprobou un plan de 5.000 millóns de euros en 80 medidas para paliar os efectos do conflito na economía española, que entrarán mañá en vigor após a súa publicación no BOE.
"Todos eles son sectores que se están vendo moi afectados e son moi importantes para o noso tecido produtivo. Estes descontos actívanse para capear esta crise e para conter, por suposto, en todo o posible, os prezos da cesta da compra", explicou o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, sobre o sector primario e transportistas.
Ademais do desconto de 20 céntimos nos carburantes, os profesionais da agricultura tamén poderán acceder a unha axuda equivalente para a compra de fertilizantes, que tamén se viron afectados pola guerra e poden desencadear un aumento do prezo de produtos como o aceite.
Aos carburantes tamén se lles aplicará un desconto do IVE, que pasará do 21% ao 10% mínimo que permite a Unión Europea, aínda que este imposto págao o consumidor final. Sánchez calculou que só esta rebaixa do IVE traducirase nun desconto de até 30 céntimos, é dicir, uns 20 euros por vehículo.
O xefe do Executivo calcula que o paquete de medidas aprobado para afrontar o impacto económico da guerra en Irán, que contempla 80 medidas e que mobilizará 5.000 millóns de euros, beneficiará directamente "aos 20 millóns de fogares" que hai en España e a tres millóns de empresas.
Sánchez tamén anunciou que neste paquete de medidas anticrisis dotarase de maiores capacidades de supervisión e sanción á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) para que ningunha empresa que reciba axudas contempladas neste plan "saque tallada" da mesma.
As organizacións agrarias denunciaron nas últimas semanas a "especulación" que estaban a sufrir por parte de diferente compañías após dispararse os prezos do gasóleo agrícola e reclamado que Competencia actuase para evitar esta situación abusiva e o forte impacto que estaban a ter nas súas explotacións.
Así, Sánchez indicou que "se castigará con dureza" ás empresas beneficiarias das axudas que se aproveitan para o seu enriquecemento desta crise ou das axudas do Estado "que pagan cos seus impostos os cidadáns".
"É un diñeiro que pagan os cidadáns cos seus impostos e debe volver íntegro a eles. Por tanto, creo que un Goberno e as autoridades competentes, o que non podemos tolerar é que, por pura cobiza, algúns tenten sacar tallada desta guerra", salientou Sánchez.
