La Seguridad Social gana 204.659 cotizantes extranjeros en 2025: venezolanos y colombianos los que más crecen

La afiliación media de extranjeros se incrementó en 204.659 cotizantes en 2025, un 7,1% más respecto a 2024, hasta situarse en 3.085.477 ocupados, nuevo máximo a cierre de un ejercicio.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2025 cerró con 3.135.581 afiliados extranjeros en valores desestacionalizados, lo que supone 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que antes del impacto de la pandemia, en diciembre de 2019.

"El empleo extranjero cierra así 2025 en niveles históricos, tras sumar 208.000 ocupados en los últimos doce meses, una evolución positiva que se ha mantenido de forma prácticamente ininterrumpida a lo largo del año y que ha consolidado la afiliación por encima de los tres millones desde el pasado mes de agosto", ha destacado el Ministerio.

En el último mes (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), el número de cotizantes procedentes de otros países aumentó en 13.578, en términos desestacionalizados.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha subrayado que desde diciembre de 2019, la afiliación de trabajadores extranjeros ha crecido un 45%, encadenando por tercer año consecutivo incrementos superiores a las 200.000 personas.

En el conjunto del sistema, los trabajadores foráneos representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que hace un año.

"El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Marruecos, principal país de origen de los afiliados extranjeros

Marruecos es el país del que procede el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con 373.436 cotizantes, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700), China (128.113), Perú (101.144) y Ucrania (78.456).

Entre las distintas nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela son el colectivo que más crece en el último año, con 40.614 cotizantes más que en diciembre de 2024 (+23,2%). Les siguen Colombia, con 28.929 afiliados más, y Marruecos, con un aumento de 26.839 personas.

Del total de afiliados extranjeros, cerca de 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, tras crecer cerca de un 6% respecto a 2024. Las mujeres representan ya el 43% del total de trabajadores foráneos.

La afiliación de extranjeros aumentó en 2025 en todas las comunidades autónomas. Según el Ministerio, el crecimiento fue especialmente intenso en Asturias (+21,5%), Extremadura (+14,9%) y Galicia (+14,7%), comunidades autónomas donde el peso de los trabajadores extranjeros sobre el total de cotizantes se sitúa aún por debajo de la media nacional.

En términos absolutos, los mayores avances anuales de la afiliación de extranjeros se los anotaron Comunidad Valenciana (+45.632 cotizantes), Andalucía (+31.966), Cataluña (+27.882) y Madrid (+26.243).

"España es un país que acoge, pero también un país que atrae talento, esfuerzo y emprendimiento. Las personas extranjeras eligen nuestro país para vivir, trabajar y contribuir al bienestar común", ha subrayado la ministra Saiz.

El 82% de afiliados extranjeros se encuadran en el régimen general

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 82,4% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.583.861 trabajadores, casi un 7,3% más que a cierre de 2024.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (28,8% de los afiliados), pero también en agricultura (26%), construcción (23,2%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde representan casi el 18% de los trabajadores.

Por su parte, Seguridad Social señala que en el sector del transporte ha crecido la afiliación de extranjeros en el último año un 25,9%, destacando también los aumentos en los sectores de suministro de agua (+15%); construcción (+12,8%); agricultura (+11,1%); industrias extractivas (+10,2%) y Administración Pública (+9,9%).

Asimismo, el Ministerio subraya que la afiliación de extranjeros ha crecido de forma importante en el último año en los sectores de más valor añadido como las actividades sanitarias (+8,5%), las actividades financieras (+8,5%), información y comunicaciones (+6,2%) y actividades profesionales y científico-técnicas (+6%).

Récord de autónomos extranjeros

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó a cierre de 2025 un nuevo máximo, con 496.888 personas, un 6,3% más que en 2024.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, ya que en el último año el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 25,9% en información y comunicaciones; un 22% en el suministro de energía; un 19,2% en actividades profesionales, científicas y técnicas, y un 14,2% en actividades financieras y de seguros.

En cuanto a la calidad del empleo creado, Seguridad Social subraya que los contratos indefinidos a tiempo completo de los trabajadores extranjeros han sido los que más representación han ganado desde 2021, y ya suponen el 58,5% del total (+15 puntos).

Igualmente, ha aumentado el porcentaje de contratos indefinidos a tiempo parcial, que pasan del 12,9% a representar el 19,2% del total. Por su parte, los contratos temporales han bajado desde el 38,9% que suponían antes de la reforma laboral hasta el 12%.