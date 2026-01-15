Velca cierra 2025 con un 14,4% de cuota y se acerca al liderazgo del mercado de motos eléctricas

Velca ha cerrado el ejercicio 2025 con una cuota de mercado del 14,4% en el canal particular de motocicletas eléctricas, consolidando su crecimiento y reduciendo distancias con el líder del segmento. Este dato supone un incremento del 62% respecto a 2024, cuando la compañía alcanzó un 8,8%, en un contexto marcado por la contracción del mercado y la incertidumbre regulatoria.

El avance de la firma española se apoya en una estrategia basada en producto diferencial, enfoque en el usuario y fortalecimiento de su red de distribución, factores que han permitido un crecimiento sostenido pese a un entorno adverso.

El mercado de la motocicleta eléctrica cerró 2025 con 6.211 matriculaciones, una cifra que desde Velca consideran insuficiente y alejada del verdadero potencial del sector eléctrico de las dos ruedas.

Uno de los principales motores del crecimiento de la marca ha sido la Velca Vortex, la primera custom eléctrica lanzada en España, que se ha convertido en la motocicleta eléctrica de carretera más matriculada del país, con más del 40% de cuota en su subsegmento, un logro inédito en la movilidad eléctrica. A ello se suma la Velca ONE, que repite por tercer año consecutivo como la moto eléctrica de batería integrada más vendida en España.

De cara a 2026, Velca prevé dar un salto cualitativo con el lanzamiento de su primera maxi scooter eléctrica, la Velca EON, que ya acumula más de 200 reservas antes de su llegada al mercado. Junto a este modelo, la marca confía en que la Nude, su propuesta naked, le permita alcanzar el liderazgo del mercado eléctrico en el canal particular.