La alerta amarilla por lluvias y tormentas se amplía este martes a toda la provincia de Ourense

La situación meteorológica dará un paso más este martes, 6 de octubre, en Ourense. El aviso amarillo previsto por tormentas se amplía y pasará a afectar a toda la provincia, dentro de una jornada en la que la alerta se extenderá también al conjunto de Galicia.

El cambio supone una ampliación respecto a los avisos de los últimos días, que afectaban únicamente a determinadas áreas. Toda la provincia de Ourense quedará así pendiente de la evolución de las tormentas y los chubascos durante el martes, en un episodio de inestabilidad que continúa marcando el comienzo de la semana.

La previsión de AEMET para la ciudad de Ourense apunta precisamente a una jornada especialmente inestable. La probabilidad de precipitación alcanza el 80% durante la mañana y el 100% por la tarde, con tormentas previstas en diferentes tramos del día. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 26 grados.

El aviso se extiende a toda Galicia

La principal novedad de la actualización meteorológica está en la extensión territorial de la alerta. El amarillo abarcará este martes toda Galicia, incluyendo ya el conjunto de la provincia ourensana. La inestabilidad estará asociada a la posibilidad de chubascos acompañados de tormenta, dentro de un escenario atmosférico que durante los últimos días ha estado condicionado por la presencia de aire frío en altura y una DANA situada al oeste de la Península.

AEMET mantiene además activo un aviso especial por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes, dentro del episodio de tiempo adverso que afecta a diferentes puntos del país.

El miércoles desaparecen las alertas

El escenario cambia de cara al miércoles, 7 de octubre. Según la previsión actualmente disponible, ya no habrá ninguna alerta meteorológica activa en Ourense, poniendo fin a varios días consecutivos marcados por los avisos.

Eso no significa que desaparezca inmediatamente la lluvia. En la ciudad de Ourense, AEMET mantiene para el miércoles una probabilidad de precipitación del 100% durante la primera mitad del día y del 95% posteriormente, aunque sin alcanzar los umbrales necesarios para activar avisos meteorológicos. Las temperaturas bajarán, con valores previstos entre los 13 y los 22 grados.

De este modo, el martes será el punto álgido de los avisos en Ourense, con toda la provincia bajo alerta amarilla, antes de una progresiva mejoría en lo que respecta a los fenómenos meteorológicos adversos a partir del miércoles.