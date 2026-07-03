Una masa de aire seco y cálido adelanta a hoy la ola de calor en Ourense

La AEMET detalla que se espera una dorsal sobre el territorio y una dana que se situará al oeste de la Península Ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerá la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, y dará lugar a un episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo y durante buena parte de la próxima semana.

El organismo estatal detalla que esta situación se dará especialmente en el cuadrante suroccidental, los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, al tiempo que destaca el importante repunte de las temperaturas en el oeste de Galicia durante el fin de semana, y en el interior del País Vasco, durante el lunes y martes que, aunque con una extensión temporal menor, serán muy significativos.

Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y valle del Ebro.

Aumenta el riesgo de incendios

Además, el nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dada las altas temperaturas, previsibles tormentas y rachas fuertes a partir del lunes y el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado. También se espera un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas.

Previsión das temperaturas mínimas e máximas para o domingo. Imaxe MeteoGalicia. | MeteoGalicia

Consejos ante la alerta roja sanitaria activada en varios concellos ourensanos Recomendaciones para la salud Beba agua con regularidad

Manténgase fresco

Evite la exposición directa al calor en las horas centrales del día. No todas las personas son igualmente susceptibles al calor. Se debe prestar especial atención a: Personas mayores

Embarazadas y menores de 4 años

Personas con enfermedades crónicas

Personas que trabajan al aire libre

Alertas sanitarias por calor. | La Región

Ascensos de temperatura desde hoy

Este viernes

Se esperan importantes ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, motivados por la reducción del cierzo y viento del nordeste en la meseta norte, mientras prevalece el nordés en Galicia. Se alcanzarán los 38-40ºC en el cuadrante suroccidental, donde las temperaturas llevan siendo elevadas varios días consecutivos, y los 35-37ºC en Rías Baixas.

El sábado: alerta roja en la montaña ourensana

Se repetirán los ascensos, extendiéndose a todo el territorio peninsular, y siendo más importantes en el extremo norte peninsular y noroeste de Galicia. Este día se esperan superar los 38-40ºC en el cuadrante suroccidental, y los 35-37ºC en la meseta sur, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

La Xunta elevó a alerta roja la situación de esta jornada en la zona de la montaña ourensana. Los concellos afectados por el aviso son: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo.

El domingo

En el domingo, día el cual comienza el periodo de ola de calor, se repetirán los ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, mas importantes en litorales Cantábricos, si bien se espera una pequeña tregua sobre litorales de las Rías Baixas, donde se espera una débil rolada a oeste, con bastante incertidumbre.

Para este día, se llegará a los 38-40ºC en el valle del Miño, 37-39ºC en el interior de A Coruña, 39-41ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles fluviales, los 37-39ºC en la meseta sur, los 38-40ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y los 35-37ºC en Baleares.

Lunes, moderación en Galicia

El lunes se espera que sea el día álgido del periodo, con nuevos ascensos térmicos en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, comunidad Valenciana, mientras que en el oeste de Galicia se espera la entrada del flujo marino que hará descender las temperaturas de manera notable.

Así, tras tres días consecutivos de importantes ascensos, las temperaturas máximas llegarán a los 37-39ºC en el Cantábrico oriental, mientras estas se moderarán previsiblemente en el interior de Galicia, hasta los también 37-39ºC y de nuevo 39-41ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles fluviales, los 37-39ºC en la meseta sur, los 36-38ºC en Baleares, y los 39-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

De martes a miércoles

Con una elevada incertidumbre, AEMET precisa que lo más probable es que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos durante el domingo, se extienda el lunes a los extremos oeste y norte peninsular, que haría descender las temperaturas máximas del martes en Galicia y Cantábrico, afectando en menor medida al cuadrante suroccidental y centro-norte peninsular.

Así, se espera alcanzar de nuevo los 36-38ºC en puntos del Miño, buena parte de la Península e interior de Baleares, los 35-37ºC en Baleares, y los 38-40ºC en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y tercio sureste, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

El miércoles

La AEMET avanza que el miércoles pueda concluir este periodo, aunque precisa que "con mucha incertidumbre", ya que se esperan nuevos descensos que irán repitiéndose durante el transcurso de la semana. Aun así, durante este día se podrán alcanzar localmente los 38-40ºC en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y tercio sureste, más generalizados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.