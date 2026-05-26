Una masa cálida vuelve a disparar los termómetros en Ourense

España encara la última semana de mayo bajo un episodio de calor excepcional para la época, y la provincia de Ourense se sitúa como uno de los epicentros de las altas temperaturas en el tercio norte peninsular. La influencia de las altas presiones y la persistente entrada de una masa de aire muy cálido en superficie van a convertir a comarcas como O Ribeiro en un auténtico horno, con valores más propios de la canícula de julio que de la primavera climatológica.

Las previsiones tanto de MeteoGalicia como de la Agencia Estatal de Meteorología dibujan un escenario extremo entre el miércoles y el viernes en esta zona cero del calor: Leiro podría superar la vertiginosa cifra de 39 ºC durante varias jornadas consecutivas, al igual que Ribadavia, o la ciudad, que podría sobrepasar los 38 ºC en varias de esas jornadas. De cumplirse estas predicciones, el récord histórico provincial del mes de mayo, fijado el año pasado en 38,05 ºC, quedará completamente pulverizado.

MeteoGalicia ha activado el aviso amarillo para este miércoles en la zona del Miño de Ourense. Desde las 15,00 hasta las 21,00 horas, la ciudad y su entorno, así como O Ribeiro, ya superarán los 36 ºC, alcanzando picos de 38 ºC. A este calor diurno se sumará el gran reto de conciliar el sueño. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso que dejará los termómetros en el entorno de 17-18 grados de cara al viernes, adentrándose de lleno en el umbral de las noches tropicales y dificultando el refresco de las viviendas.

El miércoles podrían producirse amagos tormentosos, quedando el resto de la semana con cielos predominantemente despejados.

Esta situación en Ourense responde a un patrón generalizado que está afectando a toda la Península y a gran parte de Europa occidental. Según Andrea Danta, meteoróloga de Meteored, gran parte del país registrará esta semana las anomalías térmicas positivas más significativas de Europa.

No es ola de calor

Pese a las previsiones, la experta matiza que este episodio no reúne los requisitos técnicos exigidos por la Aemet para ser declarado oficialmente como ola de calor. A nivel nacional, el calor alcanzará su punto más crítico a partir del ecuador de la semana, castigando especialmente al sur y al suroeste peninsular, donde capitales como Badajoz rozarán los 40 ºC y Sevilla enlazará varias jornadas con 39 ºC y madrugadas de intenso bochorno.