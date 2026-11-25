La provincia de Ourense vive este miércoles una de las primeras jornadas plenamente invernales de la temporada, con nevadas en las zonas de montaña y un importante descenso de las temperaturas que ha dejado mínimas de hasta -2,9 grados. El frío se ha hecho notar especialmente en las zonas más elevadas del territorio, donde los termómetros han bajado de los cero grados durante la madrugada.

Según los registros de la red de estaciones meteorológicas de MeteoGalicia, Cabeza de Manzaneda y Xares, en A Veiga, marcaron la mínima provincial, con -2,9 grados. En Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, los termómetros descendieron hasta los -2,1 grados. Estos valores confirman la intensidad del episodio de frío en las zonas de montaña ourensanas.

La nieve en Manzaneda. | Cedida

Las temperaturas negativas también se registraron en otros puntos de Galicia. La estación de Ancares, en Cervantes (Lugo), anotó -0,9 grados, mientras que Alto do Poio, en Pedrafita do Cebreiro, llegó a los -0,8.

Esta situación de frío no se limitó a las zonas de montaña. Las estaciones de MeteoGalicia situadas a menos de 900 metros de altitud también registraron valores reducidos durante la madrugada. En Calvos de Randín, la mínima fue de 2,4 grados, mientras que Riós anotó 2,7 y Baltar llegó a los 2,8 grados.

Fuera de la provincia, Alto do Faro, en Chantada, registró 2,6 grados y O Xipro, en A Fonsagrada, marcó 2,8. Estos datos reflejan que el episodio de frío se extendió por buena parte del interior gallego, incluso en localidades alejadas de las cotas más elevadas.

Aviso amarillo por nevadas en la montaña

La llegada de un frente atlántico ha provocado precipitaciones y un descenso de la cota de nieve, que se sitúa en torno a los 1.000-1.100 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo un aviso amarillo por nevadas en la montaña ourensana durante la mañana de este miércoles, con acumulaciones previstas de hasta diez centímetros en 24 horas a partir de los 1.100 metros de altitud.

La nieve se concentra especialmente en las zonas más elevadas del este de la provincia, donde las precipitaciones pueden dejar espesores importantes en las cumbres. La situación está acompañada de vientos del noroeste y una notable sensación de frío.

En la ciudad de Ourense, las temperaturas son más suaves que en las áreas de montaña, aunque también se aprecia el descenso térmico. La estación de MeteoGalicia situada en la capital provincial registró una mínima de 7,7 grados durante la madrugada.

Una mejoría progresiva a partir del jueves

La situación meteorológica comenzará a mejorar durante el jueves, con la entrada de vientos más templados y húmedos del oeste y suroeste, que favorecerán un ligero ascenso de las temperaturas. Se esperan intervalos de nubes y claros y algunos chubascos débiles y ocasionales. La mejoría continuará durante el viernes y el inicio del fin de semana, aunque se prevé la llegada de un nuevo frente durante la noche del sábado.