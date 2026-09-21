El otoño que espera a Ourense: más calor de lo habitual y más lluvia en el noroeste

El otoño de 2026 llega a Ourense con un escenario que apunta a temperaturas más altas de lo habitual y una mayor probabilidad de lluvias. La predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa al conjunto de España entre las zonas con mayor probabilidad de registrar temperaturas superiores a lo habitual durante el trimestre de septiembre a noviembre, con una señal cálida especialmente marcada en el tercio norte peninsular.

En cuanto a las precipitaciones, AEMET apunta a una mayor probabilidad de que sean superiores a lo normal en el noroeste peninsular, mientras que en otras zonas del país no se aprecia una señal clara. La agencia señala además que esta anomalía de precipitación sería más destacada en el noroeste durante octubre y noviembre.

Un otoño que comienza el miércoles

Aunque desde el punto de vista meteorológico el otoño comenzó el 1 de septiembre, el otoño astronómico arranca este miércoles, 23 de septiembre, a las 2,05 horas. La estación se prolonga hasta el 21 de diciembre y tendrá una duración aproximada de 89 días y 21 horas.

Para Ourense, la predicción estacional dibuja por tanto un otoño en el que el calor podría prolongarse más de lo habitual, aunque la previsión no permite anticipar cómo serán las temperaturas o las lluvias en cada jornada concreta.

La propia AEMET recuerda que las predicciones estacionales son probabilísticas y se realizan mediante el consenso de diferentes modelos, por lo que su fiabilidad disminuye cuanto mayor es el plazo.

El otoño también traerá consigo el progresivo acortamiento de los días. Tras el equinoccio, las horas de luz irán disminuyendo hasta el solsticio de invierno, mientras que el cielo nocturno ofrecerá durante los próximos meses fenómenos como las lluvias de estrellas de las dracónidas, las oriónidas, las leónidas y las gemínidas.

Más lluvias y temperaturas elevadas en Galicia

Durante la presentación del balance del verano en España, Francisco Infante, delegado de Aemet en Galicia, apuntó que tras el verano más caluroso registrado en la provincia se espera un aumento de precipitaciones durante el otoño.

Esta situación de una elevada cantidad de lluvia puede ayudar al campo gallego y los embalses que están viviendo de las rentas de un inverno muy lluvioso. Esto va a estar acompañado por temperaturas superiores a lo habitual pero con un gran cantidad de precipitaciones.

Un otoño humedo pero con temperaturas elevadas. Desde la Aemet se apunta que se desconoce cuando pueden comenzar los descenso térmicos debido a que "estamos en un episodio claramente de El Niño y se está intensificando de una manera exagerada. El Niño es la fase cálida e implica un aumento de la temperatura global en todo el planeta".

Este aumento de las precipitaciones que se espera en la provincia de Ourense a partir de octubre podría contribuir a paliar los problemas de sequía que atraviesan algunos concellos, después de una primavera marcada por las altas temperaturas y la escasez de lluvias.