El sol sobre la nieve de la Estación de Montaña de Manzaneda

El frío y las precipitaciones marcarán los próximos meses en Ourense, aunque el invierno podría resultar menos riguroso de lo habitual en cuanto a temperaturas. Las últimas tendencias del modelo meteorológico europeo (ECMWF) apuntan a una estación más cálida de lo normal, con dos meses especialmente lluviosos en territorio ourensano.

El invierno meteorológico, que comenzará el próximo martes, 1 de diciembre, y se prolongará hasta el 28 de febrero de 2027, presentaría temperaturas superiores a la media durante sus tres meses. Así se desprende de los datos del modelo europeo recogidos por el portal Eltiempoen.net, en consonancia con el análisis publicado este jueves por Meteored.

Diciembre: más lluvia y temperaturas suaves

El último mes del año podría registrar en el entorno de Ourense un 38% más de precipitaciones de lo habitual, acompañado de temperaturas medias 1,7 grados superiores a los valores de referencia del modelo.

Galicia se situaría entre las comunidades más lluviosas de España durante diciembre. Sin embargo, la combinación de precipitaciones abundantes y temperaturas elevadas podría provocar que las cotas de nieve se situasen por encima de lo habitual, dificultando su acumulación en las zonas de montaña.

Esta circunstancia podría condicionar el inicio de la temporada de esquí en la Estación de Montaña de Manzaneda.

Enero, el mes más próximo a la normalidad

Tras un diciembre especialmente húmedo, enero registraría precipitaciones similares a las habituales en Ourense, con una desviación de apenas un 1% a la baja.

Los termómetros, sin embargo, continuarían por encima de los valores de referencia, con una anomalía térmica positiva de 1,3 grados, la menos acusada de todo el invierno.

Febrero, con un 40% más de precipitaciones

El último mes del invierno meteorológico concentraría las mayores anomalías. Las simulaciones del modelo europeo apuntan a que Ourense podría registrar en febrero un 40% más de lluvia de lo habitual y temperaturas 1,9 grados superiores a la media.

Esta tendencia se extendería por buena parte de la vertiente atlántica peninsular. Según Meteored, amplias zonas de Galicia podrían recibir entre 30 y 50 litros por metro cuadrado adicionales respecto a los registros habituales.

¿Habrá nevadas y olas de frío en Ourense?

De cumplirse las tendencias actuales, España podría encadenar su cuarto invierno consecutivo sin registrar ninguna ola de frío, una circunstancia poco habitual en los registros meteorológicos del país.

No obstante, los expertos recuerdan que las previsiones estacionales no permiten anticipar episodios meteorológicos concretos. Por tanto, un invierno más cálido de lo normal no descarta la llegada de masas de aire polar que provoquen heladas generalizadas, desplomes de las temperaturas e incluso nevadas a cotas bajas en la provincia de Ourense.

Los datos deben interpretarse como una tendencia general y no como una predicción definitiva, dada la incertidumbre de los pronósticos meteorológicos a largo plazo.