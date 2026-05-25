Ourense roza la máxima de calor y marca la mínima del temperatura en Galicia

La provincia de Ourense ha registrado este lunes una de las temperaturas más elevadas de Galicia en una jornada marcada por el calor intenso en buena parte del territorio gallego.

Según datos de MeteoGalicia, la ciudad de Ourense alcanzó los 34,2ºC a las 17:40 horas, situándose entre las zonas más cálidas de la comunidad, en un episodio de temperaturas excepcionalmente altas para el mes de mayo.

Máximas destacadas en Galicia

El valor más alto del día se registró en Santa Cruz de O Valadouro (Lugo), con 34,4ºC, seguido de Lourenzá (34,2ºC), Vilamor de Mondoñedo (33,6ºC) y Borreiros, en Viveiro (33,5ºC). Estos registros confirman un episodio de calor especialmente intenso en el norte de la provincia de Lugo.

En conjunto, MeteoGalicia señala que varias estaciones han superado los 33ºC, algo inusual para esta época del año.

Mínima en Calvos de Randín

En el extremo opuesto, la temperatura más baja de Galicia se registró en Calvos de Randín (Ourense), con 10,9ºC, reflejando la fuerte variación térmica entre zonas de la comunidad.

En cuanto a la calidad del aire, se han detectado niveles regulares en municipios como A Coruña, Mugardos, Santiago de Compostela, Ordes y Lalín, según los mismos datos meteorológicos.