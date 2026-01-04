La previsión del tiempo: Ourense afronta una ola de frío con riesgo de nieve y complicaciones en las carreteras

Ourense y buena parte de Galicia se preparan para una notable bajada de las temperaturas que se deja sentir desde primeras horas de este domingo. Las mínimas previstas por debajo de cero grados en el interior y máximas moderadas durante el día, marca un contraste térmico significativo respecto a valores habituales para la época. Según los datos de MeteoGalicia, las temperaturas en Ourense pueden oscilar entre -1 °C y 7 °C y se esperan condiciones frías a lo largo de la jornada.

El organismo oficial también indica la posibilidad de precipitaciones débiles en algunas zonas y que la cota de nieve se ubique en los 500 metros, lo que eleva el riesgo de nevadas en las zonas de montaña y comarcas del interior de Ourense durante el transcurso del día o en las próximas horas. Además, MeteoGalicia destacó que el lunes se formará un corredor de vientos del norte que arrastrará a Galicia una masa de aire fríO, generando un tiempo seco y cielos poco nubosos al sur.

Para la jornada del martes el frío se retirará lentamente hacia el este peninsular. Pero en la noche de ese mismo martes se espera la llegada de un nuevo frente con precipitaciones en el oeste.

Ante estas condiciones invernales, las carreteras interiores y tramos de montaña de la provincia de Ourense son los más susceptibles de sufrir dificultades de circulación, especialmente por la formación de hielo y posibles nieve. Las autoridades recomiendan consultar los avisos meteorológicos y el estado de la red viaria antes de emprender cualquier viaje, y extremar las precauciones si se circula por vías secundarias donde la nieve y el frío pueden provocar cortes temporales o circulación lenta.

El día de Reyes más frío en los últimos 40 años

La Aemet ya advirtió en los pasados días del "frío intenso" que será protagonista hasta mediados de la semana que entra. Este lunes una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros, sin descartar algún copo a cotas más bajas.

Asimismo, ha pronosticado que este 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los último 40 años, junto con el de 2021, previo a Filomena. "Todo apunta a que sus majestades los Reyes Magos van a tener que hacer el reparto de regalos muy abrigados", escribió la entidad estatal en su cuenta de X.