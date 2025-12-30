La previsión del tiempo: Ourense estrenará el 2026 con lluvias

La última semana del año deja en Ourense un tiempo soleado que rozará máximas de 15º durante los días finales de 2025 en la provincia.

La tónica será la misma durante estos días con mañanas muy frías donde los termómetros marcarán como máximo 4º y con el paso de las horas irá dominando el sol que provocará un ligero aumento en las temperaturas hasta los 14º.

¿Qué tiempo hará en fin de año, 31 de diciembre?

La climatología respetará durante el último día de 2025 dejando disfrutar a los ourensanos de un día frío pero sin precipitaciones.

Se esperan mínimas de 1º y máximas de 12º a lo largo del día. Por lo que aquellos que quieran recorrer la ciudad deberán hacerlo abrigados.

Y es que para el inicio de 2026 el tiempo puede cambiar.

Lluvia para estrenar 2026

El primer día del 2026 traerá consigo a Ourense precipitaciones que pueden convertirse en nieve a partir de los 900 metros en las primeras horas del día donde la probabilidad de precipitaciones es cercana al 35%.

Aquellos que vayan a iniciar el año celebrando por las calles de la ciudad deben tomar en consideración llevar paraguas consigo para evitar las lluvias.

A medida que avance el día, el riesgo de precipitaciones en la provincia aumentará hasta un 60% de probabilidad de lluvia y con nevadas a partir de los 1.400 metros.