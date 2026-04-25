La previsión del tiempo en Ourense para el fin de semana: alternancia de altas temperaturas y lluvias

Muchos ourensanos aprovecharon la jornada de sol y calor para ir a las zonas verdes.

El fin de semana en Ourense comenzó con la provincia marcando las temperaturas mínimas y máximas de Galicia. Calvos de Randin amanecía a 1.6º mientras que Verín registraba una máxima de 22.5º.

Si algo va a ser constante durante el último fin de semana de abril en la provincia es la alternancia entre las altas temperaturas y las precipitaciones en la segunda mitad de las jornadas.

Con el mercurio pudiendo rozar los 30º en la segunda mitad del día durante este fin de semana, así se despide Ourense de abril. Un mes dominado por las altas temperaturas y el calor.

Sábado, soleado

El sol y las altas temperaturas van a dominar durante toda la jornada. Los termómetros van a ir subiendo a lo largo del día hasta alcanzar 29º. Este día se mantendrá estable con cielos bastante despejados y la presencia hacía la última hora del día de alguna nube pero sin riesgo de precipitaciones.

Domingo, las altas temperaturas se mantienen y llegan las las lluvias

Durante esta jornada las temperaturas se mantendrán estables. A primera hora del día el mercurio va a rondar los 11º grados para subir con el paso de las horas hasta rozar los 30º a primera hora de la tarde.

La presencia de nubes se mantiene y las primeras lluvias del fin de semana pueden aparecer en el último tercio del día para cerrar abril con aguas.

Lunes, siguen las precipitaciones

La última semana de abril va a empezar con el sol y los cielos ligeramente nubosos que van a traer lluvias a lo largo de los siguientes días. Las temperaturas se van a mantener elevadas durante este día que pueden venir acompañadas de rachas de viento superiores a los 10 kilómetros por hora a partir de la segunda mitad del día.