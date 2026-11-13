Fin de semana pasado por agua en Ourense: la lluvia gana protagonismo y las temperaturas seguirán siendo suaves

El tiempo en Ourense este fin de semana: lluvia el sábado y domingo y temperaturas de hasta 17 grados.

El tiempo en Ourense estará marcado este fin de semana por los cielos cubiertos y las precipitaciones. Tanto el sábado como el domingo se esperan lluvias, aunque será el domingo cuando la probabilidad de precipitación alcance sus valores más altos, especialmente durante la mañana.

Sábado, 14 de noviembre: nubes y chubascos

La jornada del sábado 14 de noviembre arrancará con cielos nubosos y una probabilidad de lluvia del 55%. Durante la tarde se mantendrá la nubosidad, con una probabilidad de precipitación similar, mientras que por la noche aumentará hasta el 75% y podrían producirse chubascos.

Las temperaturas se situarán entre los 12 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento será flojo, de componente oeste durante la mañana y suroeste por la tarde.

Domingo, 15 de noviembre: la lluvia se intensifica

El domingo 15 de noviembre será la jornada más lluviosa del fin de semana. La mañana estará marcada por la lluvia, con una probabilidad de precipitación del 85%, la más elevada de todo el fin de semana en Ourense.

Durante la tarde la situación tenderá a mejorar ligeramente, aunque continuarán los cielos nubosos y los chubascos, con una probabilidad de lluvia del 55%. Por la noche se mantendrá el riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas apenas variarán respecto al sábado, con 12 grados de mínima y 17 de máxima. El viento será variable y, en general, flojo.

Un fin de semana sin grandes cambios térmicos

La previsión de MeteoGalicia apunta a un fin de semana de temperaturas suaves para mediados de noviembre, pero con precipitaciones presentes ambos días. El sábado y el domingo tendrán máximas de 17 grados, mientras las mínimas se quedarán en 12.

La previsión a más largo plazo mantiene además la inestabilidad durante los primeros días de la próxima semana, con posibilidad de chubascos y temperaturas que podrían alcanzar los 20 grados el lunes.