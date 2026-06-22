Semana de extremos en el tiempo en Ourense: 40 grados con sol y desplome de temperaturas con alerta por tormentas en apenas dos días

Ourense se prepara para vivir tres jornadas de extremos meteorológicos en apenas 72 horas. La capital de As Burgas registrará un ascenso térmico extraordinario este martes que dificulta el propio tránsito en zonas descubiertas, para posteriormente dar paso a un frente tormentoso generalizado el miércoles y concluir el jueves con un alivio térmico radical que devolverá los valores a la normalidad del verano.

Martes 23: alerta naranja con 40 grados por primera vez

La jornada del martes estará protagonizada por un ambiente sofocante desde primeras horas de la mañana. Los cielos se presentarán cubiertos por intervalos de sol y nubes tanto en la franja matutina como durante la tarde, una nubosidad de tipo alto que no impedirá que la radiación dispare los termómetros. Durante la noche, el cielo mantendrá la alternancia de claros con algunas nubes dispersas.

El principal factor de riesgo serán las temperaturas extremas: la ciudad experimentará una noche tropical con una temperatura mínima que no descenderá de los 21°C, mientras que las máximas alcanzarán el umbral crítico de los 40°C. Esta situación ha obligado a activar la alerta naranja en el noreste de la provincia y la alerta amarilla en las restantes comarcas ourensanas debido al elevado riesgo para la salud provocado por las altas temperaturas.

Miércoles 24: calor y alerta amarilla por tormentas a la tarde

El miércoles se iniciará con cielos predominantemente despejados y una fuerte presencia de sol durante la mañana, prolongando la sensación de calor sofocante con una temperatura mínima idéntica a la jornada anterior, fijada en los 21°C. Sin embargo, la acumulación de calor en las capas bajas de la atmósfera provocará un cambio drástico a partir del mediodía.

Por la tarde, las nubes de evolución crecerán con fuerza dando lugar a chubascos y tormentas intensas que se prolongarán durante la noche, acompañadas de cielos muy cubiertos. Las máximas descenderán levemente hasta los 37°C en la capital, pero la inestabilidad será la gran protagonista al decretarse la alerta amarilla por fenómenos tormentosos en toda la provincia de Ourense para la tarde y la noche.

Jueves 25: desplome de las temperaturas

La inestabilidad acumulada culminará el jueves con un cambio drástico en la masa de aire que aliviará por completo la situación de la provincia. El desplome térmico será la noticia del día: las máximas caerán nada menos que 13 grados respecto al martes, situándose en unos reconfortantes 27°C, mientras que el termómetro nocturno dará un respiro bajando hasta los 16°C de mínima.

En lo que respecta al estado del cielo, se prevé una transición más apacible. Tanto la mañana como la tarde contarán con una combinación variable de sol y nubes, permitiendo disfrutar de un ambiente mucho más fresco y ventilado. No obstante, de cara a la noche la nubosidad volverá a aumentar de forma compacta, trayendo consigo la probabilidad de nuevas lluvias que cerrarán este ciclo de intensos contrastes meteorológicos.

Ourense alcanzó los 39,6 ºC liderando la ola de calor en Galicia este lunes

Ourense fue este lunes la zona más calurosa de Galicia, al registrar la temperatura más alta de la comunidad con 39,6 ºC, superando los 38,9 ºC alcanzados el domingo. Ante esta situación, se mantienen activas varias alertas por calor en la provincia: nivel naranja en el noroeste, la montaña, la comarca de Valdeorras y la zona del Miño a su paso por Ourense, mientras que el sur permanece en nivel amarillo.