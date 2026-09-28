❌ ✅ Encuesta | Ante una acampada por la vivienda en Ourense, ¿cuál sería tu postura?

Dos jóvenes en la acampada en la Plaza del Sol por la vivienda.

La vivienda vuelve a las calles como motivo de protesta y Ourense no es ajeno al debate . Ante una hipotética una acampada para reclamar medidas sobre vivienda, ¿te sumarías a la iniciativa, la apoyarías sin participar o estarías en contra?

Quince años después del 15-M, la vivienda vuelve a ocupar el centro de las protestas sociales. Tras la manifestación celebrada el pasado sábado en Madrid, un grupo de personas decidió acampar en la plaza del Sol para reclamar cambios en las políticas de vivienda.

El debate llega también a Ourense, donde queremos conocer qué postura adoptarías ante una hipotética acampada para reclamar medidas sobre vivienda.

¿Cuál sería tu postura ante una acampada por la vivienda en Ourense?