MANIFESTACIÓN PACÍFICA
❌ ✅ Encuesta | Ante una acampada por la vivienda en Ourense, ¿cuál sería tu postura?
MANIFESTACIÓN PACÍFICA
Quince años después del 15-M, la vivienda vuelve a ocupar el centro de las protestas sociales. Tras la manifestación celebrada el pasado sábado en Madrid, un grupo de personas decidió acampar en la plaza del Sol para reclamar cambios en las políticas de vivienda.
El debate llega también a Ourense, donde queremos conocer qué postura adoptarías ante una hipotética acampada para reclamar medidas sobre vivienda.
¿Cuál sería tu postura ante una acampada por la vivienda en Ourense?
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