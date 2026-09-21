❌ ✅ Encuesta | ¿Cuál es la principal causa de la mala comprensión lectora en los escolares españoles?

El placer de la lectura en papel

Los resultados de PISA 2025 vuelven a poner el foco sobre la comprensión lectora de los escolares españoles, con España por debajo de la media de la OCDE y Galicia al frente de las comunidades. ¿Qué hay detrás de este retroceso?

Según los resultados del último Informe PISA, recogido por Europa Press, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

En el informe de 2025 España registró 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos.

Una situación que destaca y donde pese a los resultados Galicia es la comunidad autónoma con mejores resultados en este aspecto con 454 puntos en comprensión lectora,tres puntos por encima de la media nacional.

Una situación que abre el debate sobre cuáles pueden ser las causas de estos resultados tan negativos en nuestro país.

Y para ti, ¿Cuál es la principal causa de la mala comprensión lectora en los escolares españoles?