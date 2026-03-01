❌✅ Encuesta | Cuando hace buen tiempo, ¿aprovechas para disfrutarlo en Ourense o fuera?

Con la llegada del buen tiempo y el ascenso de las temperaturas en Ourense los días libres se prestan para hacer muchos planes, entre ellos disfrutar del sol y la naturaleza, o hacer viajes cortos

Con la llegada del buen tiempo, Ourense vive un cambio en los hábitos de ocio. La primavera marca el inicio de temperaturas más agradables, lo que favorece las terrazas, paseos y escapadas. Sin embargo, la provincia también arrastra una dinámica demográfica de saldo migratorio negativo en los últimos años, lo que refleja una tendencia estructural de salida de población.

El buen tiempo impulsa a escapadas a otras zonas de Galicia, viajes cercanos dentro de Europa, o incluso que algunos prefieran disfrutar del ambiente local.

Surge la pregunta: cuando hace buen tiempo, ¿los ourensanos se quedan o se van?