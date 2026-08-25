❌✅ Encuesta | ¿Consideras Ourense un lugar atractivo para mudarse para estudiar desde otra localidad?

Nervios, concentración y metas en el primer día de la PAU en Ourense este 2026

El precio del alquiler, las opciones de ocio, la oferta universitaria, las conexiones con otras localidades o las salidas profesionales son algunos de los factores que pueden influir a la hora de elegir una ciudad para estudiar.

¿Consideras que Ourense reúne las condiciones necesarias para resultar atractiva a estudiantes de otras localidades? Queremos conocer qué aspectos valoras más y cuáles crees que debería mejorar la ciudad para convertirse en un destino universitario más atractivo.