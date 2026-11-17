El Gobierno ha aprobado este martes, 17 de noviembre, una subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, que pasará de los actuales 1.221 euros a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. El incremento supone 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales.

Ante esta actualización, ¿consideras suficiente la última subida del SMI?