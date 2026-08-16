✅❌ Encuesta | ¿Crees que deberían reforzarse las medidas de prevención para evitar los incendios forestales durante el verano?
UN AÑO DESPUÉS
Un año después de los grandes fuegos de Ourense de 2025, la provincia vuelve a afrontar el verano con el foco puesto en la prevención y los medios de extinción
Ha pasado un año desde los grandes incendios que afectaron a la provincia de Ourense durante el verano de 2025, dejando miles de hectáreas calcinadas y numerosas localidades afectadas.
Con la llegada de un nuevo verano marcado por las altas temperaturas y el riesgo de incendios, vuelve el debate sobre la prevención, los medios disponibles y la capacidad de respuesta ante nuevos fuegos.
Y tú, ¿Crees que deberían reforzarse las medidas de prevención para evitar los incendios forestales durante el verano?
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