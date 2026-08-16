✅❌ Encuesta | ¿Crees que deberían reforzarse las medidas de prevención para evitar los incendios forestales durante el verano?

Un año después de los grandes fuegos de Ourense de 2025, la provincia vuelve a afrontar el verano con el foco puesto en la prevención y los medios de extinción

Ha pasado un año desde los grandes incendios que afectaron a la provincia de Ourense durante el verano de 2025, dejando miles de hectáreas calcinadas y numerosas localidades afectadas.

Con la llegada de un nuevo verano marcado por las altas temperaturas y el riesgo de incendios, vuelve el debate sobre la prevención, los medios disponibles y la capacidad de respuesta ante nuevos fuegos.

Y tú, ¿Crees que deberían reforzarse las medidas de prevención para evitar los incendios forestales durante el verano?