❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que los decretos aprobados por el Gobierno son la solución al problema de la vivienda en España?
La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos ciudadanos, especialmente por las dificultades para acceder a un alquiler o comprar una casa.
El Gobierno ha aprobado esta semana dos nuevos decretos con medidas para tratar de afrontar el problema de acceso a la vivienda. Entre ellas figuran la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones, límites a determinadas compras especulativas de vivienda y prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler. Además, uno de los decretos modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar la continuidad de los contratos una vez alcanzados los cinco años.
Y tú, ¿crees que los decretos aprobados por el Gobierno son la solución al problema de la vivienda en España?
Contenido patrocinado