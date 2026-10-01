❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que los decretos aprobados por el Gobierno son la solución al problema de la vivienda en España?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos ciudadanos, especialmente por las dificultades para acceder a un alquiler o comprar una casa.

El Gobierno ha aprobado esta semana dos nuevos decretos con medidas para tratar de afrontar el problema de acceso a la vivienda. Entre ellas figuran la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones, límites a determinadas compras especulativas de vivienda y prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler. Además, uno de los decretos modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar la continuidad de los contratos una vez alcanzados los cinco años.

Y tú, ¿crees que los decretos aprobados por el Gobierno son la solución al problema de la vivienda en España?