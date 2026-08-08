❌ ✅ Encuesta| ¿Crees que España debe continuar con los controles a los italianos?

Una mujer con una maleta en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas

El Gobierno de España decidió retomar los controles fronterizos con los pasajeros que llegan desde Italia vía marítima o aérea debido a la creciente presión migratoria que vive el país transalpino.

La crisis migratoria que vive España desde hace una semana tras la entrada masiva de migrantes marroquíes en Ceuta está dejando consecuencias políticas para el turismo en la Unión Europea.

Italia decidió imponer controles en sus fronteras a los viajeros españoles para asegurar que los migrantes no entren a su país. Esto provocó que el Gobierno español respondiera de la misma manera, aplicando controles fronterizos, desde este sábado 8 de agosto hasta el 7 de septiembre, a todos los pasajeros que lleguen a nuestro país procedentes de Italia.

La decisión puede revocarse dependiendo de cómo evolucione la situación migratoria en el país transalpino indicaron desde el Gobierno de España.

¿Y tú? ¿Crees que España debe continuar con los controles a los italianos?