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❌ ✅ Encuesta| ¿Crees que España debe continuar con los controles a los italianos?
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La crisis migratoria que vive España desde hace una semana tras la entrada masiva de migrantes marroquíes en Ceuta está dejando consecuencias políticas para el turismo en la Unión Europea.
Italia decidió imponer controles en sus fronteras a los viajeros españoles para asegurar que los migrantes no entren a su país. Esto provocó que el Gobierno español respondiera de la misma manera, aplicando controles fronterizos, desde este sábado 8 de agosto hasta el 7 de septiembre, a todos los pasajeros que lleguen a nuestro país procedentes de Italia.
La decisión puede revocarse dependiendo de cómo evolucione la situación migratoria en el país transalpino indicaron desde el Gobierno de España.
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