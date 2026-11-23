Los mítines políticos siguen siendo uno de los actos más tradicionales de las campañas electorales. Los partidos los utilizan para presentar sus propuestas, movilizar a sus simpatizantes y tratar de convencer a los votantes indecisos. Sin embargo, en una época marcada por las redes sociales, los debates televisivos y el acceso inmediato a la información, surge la duda de si estos encuentros siguen teniendo influencia real en la decisión de voto.

¿Crees que los mítines políticos sirven para decidir el voto o han perdido su sentido en la actualidad? Participa en nuestra encuesta y comparte tu opinión.