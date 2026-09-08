❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que el modelo educativo actual prepara adecuadamente a los alumnos?

Los mínimos históricos registrados en el Informe Pisa han reavivado la discusión sobre la eficacia del sistema escolar en España. Diversos sectores del ámbito educativo advierten de un deterioro en la cultura del esfuerzo, la comprensión lectora y los conocimientos fundamentales. Esta crítica al modelo educativo mantiene la duda sobre si la formación que reciben hoy los estudiantes responde efectivamente a las exigencias de la enseñanza superior y los desafíos del mercado laboral.

Y tú, ¿Crees que el modelo educativo actual prepara adecuadamente a los alumnos?