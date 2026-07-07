ENTRE LAS OCHO MEJORES
❌ ✅ Encuesta | ¿Quién crees que pasará a las semifinales del Mundial en el España-Bélgica?
ENTRE LAS OCHO MEJORES
España y Bélgica protagonizarán uno de los grandes duelos de los cuartos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente llega lanzada tras eliminar a Portugal (1-0) con un gol decisivo de Mikel Merino, mientras que los belgas firmaron una contundente victoria por 4-1 ante Estados Unidos para citarse con La Roja en un choque de máxima exigencia.
Con un billete para las semifinales en juego, el encuentro enfrenta a dos selecciones repletas de talento y con argumentos para soñar con el título. ¿Crees que España seguirá su camino hacia el Mundial o será Bélgica quien dé la sorpresa y se meta entre los cuatro mejores?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ENTRE LAS OCHO MEJORES
❌ ✅ Encuesta | ¿Quién crees que pasará a las semifinales del Mundial en el España-Bélgica?
TERCER ENFRENTAMIENTO MUNDIALISTA
❌ ✅ Encuesta | Ante un nuevo partido entre España y Portugal, ¿quién alcanza los cuartos de final del Mundial?
Lo último
VIAJAR ES UN PLACER
El turismo masivo ya afecta al 77% de los viajeros de negocios en España
¿Cuántos muertos y tierra quemada para reaccionar?
TÍA MANUELA
A forza dos votos
Morriña.com
Pecados de verano