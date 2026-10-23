❌ ✅ Encuesta | ¿Cuántos libros lees al año?

HÁBITOS ENTRE LOS ESPAÑOLES
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HÁBITOS ENTRE LOS ESPAÑOLES
Este 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas, una jornada para recordar la importancia de estos espacios como lugares de lectura, aprendizaje y encuentro con la cultura.
El sector del libro mantiene un importante peso económico en España. Según el Informe de Comercio Interior del Libro 2025, de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), la facturación por la venta de libros superó los 3.100 millones de euros.
Más allá de las cifras, la lectura permite descubrir otras culturas, conocer nuevas historias y desarrollar el pensamiento crítico. Hay quienes devoran libros durante todo el año y quienes apenas encuentran tiempo para abrir uno.
Y tú, ¿cuántos libros lees tú al año?
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