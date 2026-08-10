❌ ✅ Encuesta | ¿Dónde vas a ver el eclipse total de sol?
12 DE AGOSTO
La provincia de Ourense vive este miércoles 12 de agosto como uno de los mejores espacios o destinos para disfrutar del eclipse total solar que se va a hacer presente en la Península Ibérica por primera vez en más de 100 años. Queremos saber dónde verán los ourensanos este evento
Este miércoles 12 de agosto, Ourense se convierte en uno de los puntos donde mejor se va a ver el eclipse total de sol.
Un fenómeno que no es visible en la Península Ibérica desde 1905 y que ha provocado que las reservas de hotel en la provincia estén disparadas. Este hecho va a ocurrir pasadas las 19:00 horas.
Muchos se encuentran de vacaciones y otros en la ciudad por trabajo o decisión propia. Ante esta situación queremos saber donde verán los ourensanos el eclipse si en su casa, en un mirador o por el contrario evitarán verlo.
¿Y tú? ¿Dónde vas a ver el eclipse?
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