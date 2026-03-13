❌ ✅ Encuesta | ¿Está usted a favor de la presencia de España en la OTAN?

La OTAN estima que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

En el marco del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN y ante los acontecimientos de los últimos meses como la guerra de Oriente Medio o las críticas de Donald Trump a España y su papel en el tratado nos planteamos la siguiente pregunta

Esta semana se cumplieron 40 años desde la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) .

En los últimos meses hemos visto como decisiones como no alcanzar el 5% en gasto en defensa o la postura de Pedro Sánchez ante el conflicto de Oriente Medio que han hecho que Donald Trump critique el papel de España en el organismo e incluso que se plantee la continuidad de nuestro país en dicho tratado

¿Y usted? ¿Está a favor de la presencia de España en la OTAN?