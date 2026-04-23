❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece que los gastos en las mascotas desgraven en la declaración de la renta?

Dos perros en el creciente debate sobre si los gastos de las mascotas deberían tener beneficios fiscales en la declaración de la renta.

El debate está abierto tras las medidas impulsadas en algunas comunidades como Andalucía y la Región de Murcia, donde se plsnteam devoluciones por gastos veterinarios, mientras la normativa estatal mantiene fuera del IRPF la mayoría de costes asociados a las mascotas

En comunidades autónomas como Andalucía y la Región de Murcia, donde se plantea una devolución de hasta 100€ por gastos veterinarios, surge el debate sobre el papel de las mascotas en la fiscalidad.

Actualmente, en el IRPF no se pueden desgravar gastos habituales como comida, veterinario o peluquería de animales de compañía, salvo excepciones: los autónomos pueden deducirlos si el animal es necesario para su actividad, y algunas comunidades autónomas estudian deducciones limitadas con requisitos específicos.

¿Te parece bien o mal que los gastos de las mascotas desgraven en la declaración de la renta?