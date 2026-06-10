❌ ✅ Encuesta | ¿Merece la Ribeira Sacra ser declarada Patrimonio de la Humanidad?

La candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad ha recibido recientemente un informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) que recomienda no inscribirla por no acreditar suficientemente su “valor excepcional”, aunque también reconoce avances importantes en conservación, gobernanza y turismo sostenible.

Frente a ello, se destacan tanto fortalezas del territorio (como el buen estado de conservación, el patrimonio monástico y la gestión colaborativa) como argumentos en contra, como el impacto de las presas, la fragilidad demográfica o los riesgos ambientales. Con este contexto, nos interesa conocer tu opinión.

¿Crees que la Ribeira Sacra merece ser declarada Patrimonio de la Humanidad?