❌ ✅ Encuesta | ¿Estás o no preparado para otro apagón ?
UN AÑO
El apagón de 2025 hizo que las linternas y radios fueran protagonistas. La importancia de contar con un kit de supervivencia y el cómo elaborarlo fue un tema muy presente en los siguientes días tras quedar a oscuras. Ahora un año después nos preguntamos cómo de preparados estamos ante estas situaciones
Este martes 28 de abril se cumple un año del gran apagón que dejó parte de España y Portugal sin luz.
Esto provocó que velas, linternas, radios y hornos de gas así como las conservas o juegos tradicionales fueran los protagonistas durante gran parte del día mientras la sociedad aprendía a vivir sin luz y sin tecnología.
Esto provocó que muchos decidieran tomar medidas y prepararse para un nuevo apagón o tan solo comprar más alimentos enlatados y tener un kit de supervivencia
¿Y tú? ¿Estás o no preparado para otro apagón?
