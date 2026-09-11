❌ ✅ Encuesta | ¿Qué papel crees que tiene el cine en la inclusión y la visibilización de diferentes realidades sociales?

La nueva programación del OUFF reúne cortometrajes que abordan distintas realidades sociales y personales. Una oportunidad para conocer cómo valoran los ourensanos la relación entre el cine, la diversidad y la inclusión.

Desde el 25 de septiembre hasta el 4 de octubre Ourense se convierte en uno de los puntos de referencia para los amantes del cine con la celebración de las 31ª edición del Ourense Film Festival (OUFF).

Una cita en la que este año Javier Gutiérrez recibe la Calpurnia de Honra o se podrán ver algunas de las citas que han triunfado en Cannes. Pero el OUFF también es un espacio de inclusión y altavoz para distintas realidades.

Durante la 31ª edición del festival se presentan hasta 18 cortos los cuales abordan temas sociales como los flujos migratorios, la violencia contra la mujer, la salud mental y la memoria histórica. Asimismo, también se exploran las relaciones familiares, las complejidades de la adolescencia o realidades tan crudas como la venta de órganos.

Siendo el séptimo arte un altavoz para dar visibilidad a las distintas realidades que suceden cada día alrededor del mundo.

Y tú, ¿Qué papel crees que tiene el cine en la inclusión y la visibilización de diferentes realidades sociales?