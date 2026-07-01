❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece el sistema del carnet por puntos?

El permiso de conducir por puntos cumple 20 años en España, un periodo en el que más de 353.000 conductores han perdido la vigencia del permiso tras agotar su saldo de puntos. Desde su puesta en marcha, se han tramitado más de 22 millones de sanciones con detracción de puntos y se han introducido cambios normativos que han endurecido las consecuencias de algunas infracciones graves, como el consumo de alcohol y drogas, el uso del teléfono móvil al volante o la falta de elementos de protección.

A lo largo de estas dos décadas, el sistema del carnet por puntos ha convivido con una evolución de los principales indicadores de seguridad vial, con cambios en los hábitos de los conductores y en las normas de circulación. El Ministerio del Interior destaca que el objetivo sigue siendo reforzar la responsabilidad al volante y reducir las conductas de riesgo. ¿Qué te parece el sistema del carnet por puntos?