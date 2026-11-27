A pocos días de las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, los ciudadanos se preparan para una nueva cita con las urnas en la que podrán elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado.

En este contexto, La Región abre una encuesta entre sus lectores para conocer sus preferencias políticas de cara a los comicios. ¿De qué partido te sientes más cercano en estas elecciones generales?