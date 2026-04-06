❌ ✅ Encuesta | ¿Ves bien tener que pedir permiso al ejército para viajar al extranjero por más de tres meses?

Salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea) a manos del sargento primero Óscar Marsal Hernández

Los alemanes entre 17 y 45 años deben solicitar permiso al ejército para viajar fuera del país por más de tres meses. Esta medida responde a poder contar con en censo de las personas que se encuentren en el extranjero en una situación de emergencia

Los conflictos bélicos de los últimos meses hacen que los países se replanteen la captación de más militares para sus ejércitos. Uno de los últimos países en introducir reformas en este aspecto fue Alemania.

Con la entrada en vigor de la Ley de Modernización del Servicio Militar entró en vigor el 1 de enero, los hombres alemanes entre 17 y 45 años deben solicitar al ejército permiso para poder viajar fuera del país por más de tres meses. Esto lo hacen para tener un control de quién se encuentra fuera del país en caso de emergencia.

¿Y tú? ¿Ves bien tener que pedir permiso al ejército para viajar al extranjero por más de tres meses?