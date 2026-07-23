❌ ✅ Encuesta | ¿La picadura de qué animal te preocupa más?

NUEVAS FORMAS DE CONSUMO
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Con el calor llegan los baños en el mar, las comidas al aire libre... y también los encuentros inesperados con algunos de los habitantes más temidos del verano. Fanecas, medusas, avispas o mosquitos: cada una provoca reacciones muy distintas.
Pero, si tuvieras que elegir, ¿qué picadura es la que más te preocupa?
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