❌ ✅ Encuesta | ¿La picadura de qué animal te preocupa más?

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la nueva ley del tabaco con medidas que buscan adaptar una legislación que se había quedado obsoleta tras el auge de las nuevas alternativas de consumo en los últimos año

Con el calor llegan los baños en el mar, las comidas al aire libre... y también los encuentros inesperados con algunos de los habitantes más temidos del verano. Fanecas, medusas, avispas o mosquitos: cada una provoca reacciones muy distintas.

Pero, si tuvieras que elegir, ¿qué picadura es la que más te preocupa?