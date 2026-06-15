❌ ✅ Encuesta | Ante el primer gran incendio registrado en Ourense, ¿cómo afronta Ourense la temporada de riesgo de incendios?

El primer gran incendio forestal de la provincia de Ourense en 2026 se ha registrado en Boborás.

En menos de veinticuatro horas, la provincia de Ourense ha registrado los primeros dos incendios forestales de la temporada. Ambos se registraron en Boborás y uno de ellos obligó a decretar el nivel 2 de alerta por amenazar a las viviendas. Estos incendios a principio del mes de junio conlleva la reflexión sobre si Ourense está preparada o no para afrontar la temporada de verano

En menos de veinticuatro horas la provincia de Ourense ha registrado dos incendios forestales. Ambos en el municipio de Boborás y de los cuáles aún se desconocen las causas pero uno apunta a estar provocado.

El primero de los incendios forestales de Boborás ya ha calcinado 240 hectáreas, aunque los efectivos presentes en este incendio apuntan que podrían ser hasta 300.

Los brigadistas presentes en dicho incendio forestal advierte que puede vivirse otro verano "muy complicado" y denuncian que la campaña de prevención de incendios en la provincia es insuficiente. Este lunes la Xunta anunció el lanzamiento de una convocatoria de ayudas económicas para adquirir material para prevenir los incendios forestales.

¿Cómo afronta Ourense la temporada de riesgo de incendios?