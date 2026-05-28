❌ ✅ Encuesta | ¿En que rango se encuentra su sueldo?

Los últimos datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el salario más frecuente en España se ha situado en los 16.520,2 euros brutos anuales, una cifra muy cercana al Salario Mínimo Interprofesional

La estadística muestra una España de grandes contrastes donde el País Vasco y Madrid lideran los ingresos con medias que superan los 34.000 euros, mientras que sectores como la hostelería se mantienen en el vagón de cola con apenas 17.653 euros anuales. Esta brecha se hace aún más evidente al observar que los directores y gerentes perciben remuneraciones que duplican la media nacional, frente a los trabajadores no cualificados que apenas logran superar el umbral de los 16.000 euros, reflejando una distribución salarial muy polarizada.

Las diferencias territoriales y sectoriales dibujan un mapa laboral complejo en el que el rango salarial define la capacidad de respuesta de los hogares ante el actual coste de vida, situando a tres de cada diez asalariados en el tramo más ajustado de la pirámide de ingresos.

¿Y usted? ¿En que rango se encuentra su sueldo?