❌ ✅ Encuesta | ¿Estás satisfecho con el avance de las obras del Jardín del Posío?

PRIORIDAD AL CEMENTO

Los hasta 3 millones de euros invertidos por el gobierno municipal sirvieron para dilapidar y confirmar la muerte del histórico jardín botánico de Ourense.

Así se encuentra el Jardín del Posío en Ourense, en imágenes
Así se encuentra el Jardín del Posío en Ourense, en imágenes | Óscar Pinal

Las obras en el Jardín del Posío están dejando a la ciudad sin su refugio climático. El espacio se encuentra en plenas obras y el cemento está ganando terreno frente a los árboles y vegetación.

El Jardín del Posío tuvo sus orígenes hace 200 años y hoy en día aún en obras los árboles desaparecen para dejar espacio a juegos infantiles y dejar a la ciudad sin uno de los pocos espacios verdes que quedaban vigentes.

¿Y tú? ¿Estás satisfecho con el avance de las obras del Jardín del Posío?

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