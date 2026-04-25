❌ ✅ Encuesta | ¿Estás satisfecho con el avance de las obras del Jardín del Posío?

PRIORIDAD AL CEMENTO
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PRIORIDAD AL CEMENTO
Las obras en el Jardín del Posío están dejando a la ciudad sin su refugio climático. El espacio se encuentra en plenas obras y el cemento está ganando terreno frente a los árboles y vegetación.
El Jardín del Posío tuvo sus orígenes hace 200 años y hoy en día aún en obras los árboles desaparecen para dejar espacio a juegos infantiles y dejar a la ciudad sin uno de los pocos espacios verdes que quedaban vigentes.
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