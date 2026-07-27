❌ ✅ Encuesta | Cuando estás de vacaciones: ¿planeas o improvisas tu día?

MANERAS DE DISFRUTAR

A la hora de afrontar las vacaciones hay quienes necesitan aprovechar todo el día y por ello planean con anticipación sus días. Otros en cambio prefieren tomar las cosas con relativa tranquilidad e ir decidiendo cada día que hacer. Dos formas de vacacionar pero igual de válida donde queremos saber con cuál te identificas más

Dos niños preparan sus maletas para salir de vacaciones
Dos niños preparan sus maletas para salir de vacaciones | La Región

Estamos en período de vacaciones y muchas personas preparan desde antes que realizar cada uno de sus días para aprovechar al máximo ya sea en su ciudad de origen o en el destino que planean visitar.

Otros en cambio prefieren tomar las cosas con calma y no planear con el objetivo de desconectar lo máximo posible e improvisando cada día las actividades a realizar durante sus vacaciones.

Dos visiones distintas a la hora de afrontar vacaciones pero igualmente válidas a la hora de enfocar los días libres. Ante estas opciones queremos saber

¿Y tú? ¿Planeas o improvisas tu dia en vacaciones?

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