❌ ✅ Encuesta | Cuando estás de vacaciones: ¿planeas o improvisas tu día?

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MANERAS DE DISFRUTAR
Estamos en período de vacaciones y muchas personas preparan desde antes que realizar cada uno de sus días para aprovechar al máximo ya sea en su ciudad de origen o en el destino que planean visitar.
Otros en cambio prefieren tomar las cosas con calma y no planear con el objetivo de desconectar lo máximo posible e improvisando cada día las actividades a realizar durante sus vacaciones.
Dos visiones distintas a la hora de afrontar vacaciones pero igualmente válidas a la hora de enfocar los días libres. Ante estas opciones queremos saber
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