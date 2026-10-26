❌ ✅ Encuesta | ¿Te parece acertada la decisión de la UD Ourense de prescindir de Juan Carballo?

Juan Carballo dirigiendo a la UD Ourense en el estadio de O Couto

Tras nueve partidos al frente de la UD Ourense como entrenador, Juan Carballo fue cesado de su puesto tras sumar únicamente cinco puntos en las nueve jornadas disputadas en su temporada de debut en Primera Federación

La UD Ourense se encuentra en la penúltima posición del Grupo 1 de Primera Federación con tan solo 1 victoria, dos empates y seis derrotas en lo que va de temporada.

Ante esta situación el conjunto vermello tomó la decisión de prescindir de los servicios de Juan Carballo como entrenador. Carballo había asumido el cargo esta temporada tras la marcha de Borja Fernández al CD Lugo.

Y a ti ¿te parece acertada la decisión de la UD Ourense de prescindir de Juan Carballo?