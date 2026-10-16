❌ ✅ Encuesta | ¿Piensas vacunarte este año frente al covid y la gripe?

PROTECCIÓN ANTE LOS CONTAGIOS
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PROTECCIÓN ANTE LOS CONTAGIOS
La campaña de vacunación frente al covid y la gripe ya está en marcha con la llegada del otoño. Como cada año, la posibilidad de recibir estas vacunas vuelve a abrir el debate sobre la prevención de las infecciones respiratorias y las decisiones personales en materia de salud.
Mientras algunas personas optan por vacunarse siguiendo las recomendaciones sanitarias, otras deciden no hacerlo por voluntad propia. Las razones pueden ser diferentes en cada caso, desde las preferencias personales hasta las dudas sobre la vacunación.
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