❌ ✅ Encuesta | ¿Piensas vacunarte este año frente al covid y la gripe?

La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid ya está en marcha. Con la llegada de los meses más fríos, la inmunización vuelve a situarse entre las principales medidas de prevención. ¿Tienes previsto vacunarte este año o prefieres no hacerlo? Queremos conocer tu opinión.

La campaña de vacunación frente al covid y la gripe ya está en marcha con la llegada del otoño. Como cada año, la posibilidad de recibir estas vacunas vuelve a abrir el debate sobre la prevención de las infecciones respiratorias y las decisiones personales en materia de salud.

Mientras algunas personas optan por vacunarse siguiendo las recomendaciones sanitarias, otras deciden no hacerlo por voluntad propia. Las razones pueden ser diferentes en cada caso, desde las preferencias personales hasta las dudas sobre la vacunación.

Y tú, ¿piensas vacunarte este año frente al covid y la gripe?