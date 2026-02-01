Directo | Las olas toman las calles de Xinzo en el Domingo Oleiro

Como cada año, el estruendo de las olas vuelve a resonar por las calles de Xinzo de Limia en su Domingo Oleiro. Una jornada del Entroido limiano en la que se ponen a prueba la puntería, los reflejos y, sobre todo, la retranca. Para muchos, este domingo, uno de los días más esperados de todo el ciclo.

Como ya ocurrió durante el Domingo Fareleiro, La Región y Telemiño te ofrecen la jornada en directo con imagen. Puedes verlo aquí.