Galería | Castro Caldelas celebra a su Entroido y entrega los premios a los mejores disfraces
CONCURSO

Los mejores disfraces de los vecinos de Castro Caldelas durante el Entroido fueron premiados en un acto lleno de alegría y color

El Entroido lleno de color, diversión y disfraces toda la provincia. En cada villa, aldea o pueblo de Ourense los vecinos planean sus disfraces con los que conquistar a propios y extraños, además de pasar un gran fin de semana.

En Castro Caldelas celebraron su Entroido donde los disfraces de dibujos animados, animales o comadres llenaron la localidad de colorido que premió a los mejores en un actos de celebración y convivencia entre los vecinos.

